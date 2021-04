Nach Kritik an Corona-Schnelltests in Düsseldorf : In Neuss bislang keine Probleme mit Testzentren von MediCan

In Neuss bislang keine Probleme mit Testzentren von MediCan

Nach Kritik an Corona-Schnelltests in Düsseldorf

Neuss/Düsseldorf Nach den Vorwürfen gegen ein Testzentrum von MediCan in Düsseldorf lautet die Frage: Gibt es solche Probleme auch in Neuss? Dort unterhält die Firma nämlich drei Zentren.

Unzureichend ausgebildete Mitarbeiter, die mit großer Unsicherheit Corona-Tests durchführen, weil sie lediglich eine einstündige Schulung bekommen hätten – das berichtete ein Mediziner nach dem Besuch eines Testzentrums der Firma MediCan in Düsseldorf. Auch in Neuss unterhält das Unternehmen mittlerweile drei Testzentren: Am Mediamarkt, den Rheinland-Versicherungen und Möbel Höffner.