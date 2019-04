In der Neusser Innenstadt : Autofahrer baut Unfall unter Alkoholeinfluss

Neuss In den frühen Freitag-Morgenstunden, gegen 1.30 Uhr, hat sich in der Innenstadt ein Unfall ereignet.

Ein Zeuge gab der Polizei in Neuss Hinweise auf einen Pkw der Marke BMW, der soeben gegen eine Laterne am Freithof in der Neusser Innenstadt gefahren sei und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt habe. Wenige Minuten später trafen Beamte der Polizeiwache Neuss an der Quirinusstraße, unweit des Freithofs, das vom Zeugen beschriebene Fahrzeug an. Es wies frische Unfallspuren auf.