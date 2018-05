Neuss : In der historischen Straßenbahn nach Schloss Benrath

Neuss Die historische Straßenbahn der Stadtwerke Neuss startet auch in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der "Linie D", der Arbeitsgemeinschaft Historischer Nahverkehr Düsseldorf, zu Stadtrundfahrten. Termin für die erste historische Stadtrundfahrt in diesem Jahr: Sonntag, 27. Mai, um 14 Uhr. Die Fahrt geht mit dem ältesten noch existierenden Neusser Straßenbahn-Triebwagen von der Haltestelle "Stadthalle" Richtung Benrath und wieder zurück. Fahrtziel ist das spätbarocke Schloss in Düsseldorf-Benrath.

Nach einer rund einstündigen Besichtigung beziehungsweise Führung durch das Schloss geht die Fahrt wieder zurück zur Neusser Stadthalle. Während der Fahrt werden die Fahrgäste durch ehrenamtliche Mitarbeiter der "Linie D" betreut. In ihren historischen Uniformen sorgen sie für Kurzweil und geben den Fahrgästen Erklärungen zur Fahrtstrecke und zum Fahrzeug. Fahrausweise für die Stadtrundfahrt sind zum Preis von zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder (sechs bis 14 Jahre) im Kunden-Center Nahverkehr, Krefelder Straße 38, erhältlich.

Am Veranstaltungstag selbst können keine Fahrausweise mehr erworben werden. Im Kartenpreis sind neben dem Fahrpreis unter anderem auch der Eintritt und die Führung im Schloss Benrath enthalten. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf die vorhandenen 20 Sitzplätze im historischen Straßenbahn-Triebwagen der Stadtwerke Neuss beschränkt.

(NGZ)