Stadtführungen in Corona-Zeit : In den Ferien auf Entdeckungstour durch Neuss

Auch für Kinder werden Stadtführungen angeboten. Foto: Neuss Marketing

Neuss Für viele Neusser fällt der große Urlaub in diesem Jahr wegen Corona aus. Neuss Marketing bietet verstärkt in den Ferien Stadtführungen an. Ab sofort finden sie nach einer Pause ebenso wie Segwaytouren durch die Innenstadt wieder statt.

Das Stadtführungsprogramm von Neuss Marketing war wegen der Corona-Pandemie von Mitte März bis jetzt auf Null gefahren. Das Neusser Ordnungsamt hat jetzt für eine Wiederaufnahme grünes Licht gegeben. Ein Leitfaden für Stadtführungen wurde als Grundlage erstellt und auf Durchführbarkeit geprüft. Alle Stadtführer mussten ebenfalls zustimmen.

Zur Wiederaufnahme der Stadtführungen gibt es im Juli und August ein stark erweitertes Programm an öffentlichen Führungen für Einzelpersonen und Kleingruppen. Darauf macht Neuss Marketing aufmerksam. Zur Auswahl stehen klassische Themen, aber auch Außergewöhnliches. Am jeweils ersten Samstag des Monats (Beginn: 10 Uhr) führt ein historischer Stadtrundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt. Neusser Stadtgeschichte wird anhand von Sprichwörtern am 11. Juli (11 Uhr) erklärt. Eine Woche später folgt ein Hafenrundgang. Am 25. Juli stehen gleich zwei Thementouren auf dem Programm: eine Führung durch das Quirinusmünster (14 Uhr) und eine Abendtour über Neusser Heilige, Hexen und Heldinnen (20 Uhr). Am 8. August steht die mittelalterliche Stadtbefestigung im Mittelpunkt einer Rundführung (17 Uhr). Und für den 15. August (11 Uhr) ist eine Stadtführung auf römischen Spuren durch Gnadental geplant.

Hinzukommen zwei Erlebnisstadtführungen für Kinder ab acht Jahre, altersgerecht aufbereitet und vermittelt. Steffi Lorbeer, Tourismusmanagerin bei Neuss Marketing, betont, dass beim Programm bewusst auch auf junge Neusser geachtet wurde: „Gerade jetzt in den Sommerferien, wo viele Urlaube mit den Eltern oder Großeltern nicht wie geplant stattfinden können, darf keine Langeweile aufkommen. Außerdem wollen Kinder auch wieder Zeit gemeinsam mit anderen verbringen.“ Daher hat Neuss Marketing zwei besondere Touren aufgelegt: Zum einen entführt ein als Christianus Wierstraet gewandeter Stadtführer die Kinder auf Zeitreise durch die Jahrhunderte (Kaiser, Fürst und Bürgersleut‘, 17. Juli, 11 Uhr). Und in einer anderen Tour (Tierisch schlau, 29. Juli, 15 Uhr) lernen Kinder die Neusser Stadtgeschichte spielerisch mittels eines Tier-Quizes kennen.

Für Segway-Begeisterte gibt es in der zweiten Jahreshälfte an insgesamt drei Sonntagen zwei unterschiedliche Themen-Rundfahrten: zweimal der Klassiker zu den Sehenswürdigkeiten in der Neusser Innenstadt (12. Juli und 6. September, jeweils 10.30 und 12.30 Uhr) und einmal durch den Neusser Hafen (2. August, 10 und 12.30 Uhr).

Die Teilnehmerzahl ist auf allen Touren beschränkt und bemisst sich nach der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Fassung der Corona-Schutzverordnung. Bei allen Touren werden laut Neuss Marketing die Hygieneregeln und andere Auflagen beachtet. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt in allen geschlossenen Räumlichkeiten, so auch im Quirinusmünster. Infos und Anmeldung in der Tourist Information am Büchel 6, oder telefonisch unter 02131 4037795 beziehungsweise per E-Mail an tourist-info@neuss-marketing.de.

(NGZ)