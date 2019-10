Imker-Initiative in Neuss : Ein Bienen-Zentrum für die Nordstadt?

Imker Christian Josephs möchte Kindern und Jugendlichen die Bedeutung von Bienen für das Ökosystem näherbringen. Foto: Andreas Woitschützke

Nordstadt Der frühere Gymnasiallehrer Christian Josephs ist seit Jahren Bienenzüchter. Nun setzt er sich für den Bau eines Schulungszentrums an der Neusser Weyhe ein, in dem Kinder die Haltung von Bienen erlernen können.

Acht Jahre lang war Christian Josephs Vorsitzender des Neusser Imkervereins. Er hielt über Jahre seine eigenen Bienenvölker auf einem Gelände an der Neusser Weyhe. Diesen Standort hat er vor Kurzem aufgeben, „da die Stadt Neuss kurzzeitig den Bau eines neuen Kindergartens plante“, wie er sagt. Seine derzeit zwei Bienenvölker nahm Josephs zu sich in seinen Garten. Allerdings: Wie die Stadt Neuss auf Nachfrage mitteilt, ist die Fläche zwar – neben vielen weiteren im Stadtgebiet – für einen Kita-Bau geprüft worden. Doch derzeit gebe es laut Stadtsprecher Peter Fischer keinerlei Planungen für die Errichtung einer Kita an dieser Stelle.

Josephs schlägt nun vor, dass sein ehemaliges Grundstück für den Bau eines Schulungszentrums für Kinder und Jugendliche genutzt werden sollte. Er möchte ihnen die Möglichkeit geben, mehr über das Imkern und die Bienenhaltung zu erfahren. Den Antrag stellte er kürzlich bei der Jahreshauptversammlung der Initiative Nordstadt. Der Verein kümmert sich um Belange der Bewohner der Nordstadt und leitet Anträge an die Stadt weiter. Durch die vielen Schulen und Kindergärten im Umkreis der Neusser Weyhe sieht Josephs diesen Standort als besonders gut für sein Vorhaben geeignet. Außerdem gibt es in der Umgebung ausreichend bienenfreundliche Pflanzen. Nachdem die Stadt am Nordbad neue Blumenbeete errichtete, ist der Standort für die Bienen besonders attraktiv geworden.

Info Geplantes Bienen-Schulungszentrum Planung Imker Christian Josephs plant die Errichtung eines Bienen-Zentrums für Kinder und Jugendliche an der Neusser Weyhe. Ziel Er möchte den Kindern die Haltung und Zucht von Bienen zeigen und ihnen die Möglichkeiten geben, den Umweltschutz aktiv zu fördern.

Die Ökologie liegt dem ehemaligen Gymnasiallehrer am Herzen. Durch die zunehmende Umweltbelastung konnte er über in den vergangenen Jahren den Rückgang der Insekten beobachten. Um dem entgegen zu wirken, möchte er sich für den Erhalt der Natur stark machen. Sein Ziel ist es, der nächsten Generation zu zeigen, wie jeder einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. Aus diesem Grund setzt sich der 85-Jährige für die Errichtung des Schulungszentrums ein. So kann er den Kindern ökologische Themen näher bringen und Fragen beantworten. Schon bevor er diesen Standort an der Neusser Weyhe verlassen hat, wurden seine Bienenvölker von Schul- und Kindergartenklassen besucht. Josephs zeigte ihnen, wie Waben hergestellt und Bienen auf Parasiten untersucht werden.

Der frühere Chemie- und Biologielehrer interessiert sich schon seit seiner Kindheit für die Bienenhaltung. Bereits sein Großvater züchtete in seiner Freizeit Bienen, und während seines akademischen Werdegangs kam Josephs häufig mit der Thematik in Kontakt.

Bienen sind für das Ökosystem unverzichtbar. Laut einem Report der Umweltschutzorganisation Greenpeace seien ein Drittel der Nahrungsmittel, die zur Ernährung benötigt werden, von der Bestäubung der Bienen abhängig.