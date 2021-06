Imker in Neuss : Der „Herr der Bienen“ auf dem Wasserturm

Der Imker Norbert Meisen hat seine Bienenvölker unter anderem am Wasserturm in Neuss stehen. Er erklärt gerne, weshalb Wildbienen so wichtig für die Natur sind. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bis zu 60.000 Bienen werden bis Ende August ihr Zuhause auf dem ehemaligen Wasserturm in Neuss haben. Dort kümmert sich Hobby-Imker Norbert Meisen um die Bienenvölker. Er erklärt gerne, weshalb die Insekten so wichtig für die Umwelt sind – und wie es sich anhört, wenn sie schlechte Laune haben.

Die beiden blauen Kästen stechen sofort ins Auge, wenn man von der Mühlenstraße aus hoch hinauf auf die Stadtmauer am ehemaligen Wasserturm blickt. Dass es in diesen Boxen sehr lebendig zugeht, hört man erst sechs Meter weiter oben. „Hier wohnen in zwei Bienenstöcken jeweils fünf- bis zehntausend Honigbienen – Ende August sind es rund 40- bis 60.000“, berichtet Hobby-Imker Norbert Meisen. Heute surrt es in den Kästen nur leise. „Wenn Bienen schlechte Laune haben, hört es sich an wie eine Turbine, die hochfährt“, so die Erfahrung des Neussers, der am Wochenende nach Fronleichnam den Frühlingshonig der aktuell rund 15.000 Bienen schleudert, die am Wasserturm residieren.