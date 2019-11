Veranstaltungskalender : Buntes Programm für die kalte Jahreszeit

Die deutsche Rockband Grobschnitt kommt ins Zeughaus. Erst kürzlich betonten die Musiker auf Facebook, wie begeistert sie von dem Gebäude sind. Foto: Merlin Scholz. Foto: Merlin Scholz

Neuss Comedy, Tanz, Märkte, Messen, Konzerte und Vieles mehr: Im Winterhalbjahr bietet Neuss Marketing mit verschiedenen Partnern in der Stadthalle und im Zeughaus abwechslungsreiche Events für Groß und Klein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rommelfanger

Wenn die Tage kürzer und kälter werden, können sich Neusser und Besucher auf viele spannende Erlebnisse freuen. Von klassischen Konzerten über Kindertheater bis hin zu Kabarettabenden hat Neuss Marketing ein vielseitiges Programm für jede Altersklasse und jeden Geschmack zusammengestellt. Erstmals sind alle öffentlichen Veranstaltungen, die im Winterhalbjahr – vom 1. November bis 30. April – im Zeughaus und in der Stadthalle stattfinden, in einem Veranstaltungskalender zusammengefasst. Dieser liegt ab sofort als Flyer in der Tourist Information und an vielen weiteren Orten im Stadtgebiet aus. „Schon lange hatten wir die Idee unser breites Angebot auf diese Art zu zeigen, damit sich jeder die passende Veranstaltung aussuchen kann“, sagt Ralph Dymek, zuständig für Veranstaltungen bei Neuss Marketing.

Comedian Ralf Schmitz. Foto: Robert Recker

Eines der vielen Highlights im Dezember in der Stadthalle: Am 7. Dezember geht der Comedian Ralf Schmitz auf „Schmitzeljagd“. Die dreht sich um den Unsinn des Lebens, verrückte Storys und krasse Figuren, die der „Humor-Flummi“ in Ein-Mann-Sketchen zum Leben erweckt. Am Abend darauf wird es festlich und zugleich rockig: Eine sehr bekannte Kölner Karnevalsband, die Höhner, lädt zur alljährlichen „Höhner-Weihnacht“ – einem fröhlich-besinnlichen Konzert mit viel „Jeföhl“, bei dem die Fans bei jedem Lied mit einstimmen.

Info Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Info Info Programm Flyer mit dem Veranstaltungskalender von November 2019 bis April 2020 liegen an 20 Stellen in Neuss aus, unter anderem in der Tourist Info, in der Stadtbibliothek, im Romaneum und in den Neusser Schwimmbädern. Eintrittskarten 02131 4037795

Feste Bestandteile im Neusser Veranstaltungskalender sind die Internationalen Tanzwochen mit noch fünf Tanzdarbietungen unterschiedlicher Ensembles aus aller Welt sowie der „Genießer-Treff“ am 31. Januar 2020. „Jedes Jahr können die Besucher kleine Probierportionen von mehr als 30 Gastronomen aus Neuss und Umgebung kosten“, erklärt Claudia Riepe von Neuss Marketing.

Familien können sich auf ein spezielles Event am 14. Januar freuen. An diesem Abend zeigen 28 Künstler des russischen „Circus on Ice“ Akrobatik und Artistik auf Schlittschuhen. Hierfür entsteht in der Stadthalle eine spiegelglatte Kunststoffeisfläche, auf der die Künstler ihr neues Programm „Triumpf“ präsentieren. Seit 20 Jahren tourt dieses Ensemble auf allen Kontinenten. Musical-Fans kommen in den kommenden Monaten ganz besonders auf ihre Kosten, denn gleich vier Shows, die Schauspiel, Gesang und Tanz vereinen, gastieren in der 1100 Zuschauer fassenden Stadthalle.

Circus On Ice Triumph. Foto: Art Trend Events

Neben der „Heinz-Erhardt-Show“ sind „Das Phantom der Oper“, „Memphis“ und das Kinder-Musical „Schneewittchen“ zu sehen und zu hören. Kurz vor Weihnachten etwa, am 14. Dezember, entführt das für moderne Familienshows bekannte „Theater Liberi“ Groß und Klein auf eine mitreißende Märchenreise rund um vergiftetes Obst, eine böse Königin, eine entzückende Prinzessin und einen draufgängerischen Prinzen.

Schneewittchen. Foto: Nilz Böhme/Theater Libri