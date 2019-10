Kindertheater in Neuss : Wo Prinzessinnen und Untiere leben

Neuss Dirk Schirdewahns Inszenierung von „Im tiefen, dunklen Wald“ ist ein humorvolles Stück für die Familie.

Großes Gedränge im Reich der Prinzen und Prinzessinnen. Mal ist das Schloss zu groß, dann wieder zu klein, mal sind die Prinzen zu protzig, mal die Prinzessinnen zu gefräßig. Zu besichtigen ist die vertrackte Lage im RLT, wo seit dem Wochenende das Familienstück „In einem tiefen, dunklen Wald“ auf dem Spielplan steht. Die Geschichte stammt von Paul Maar, dem Erfinder des „Sams“, und alle Kundigen wissen daher, dass es neben den schönsten Verwicklungen immer auch um schönste Sprachspiele geht.

Eine Berg- und Tallandschaft hat Ausstatterin Nina Wronka gebaut, in der Laila Richter (hier als verkleidete Prinzessin Simplinella) und Philippe Ledun als Diener Lützel ordentlich kraxeln müssen. Foto: MARCO PIECUCH

Schon die Namen der Blaublütigen machen Freude. Auf Schloss Großrieslingen residiert Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora, in der Dachkammer des Schlösschens Kleinwinzlingen hockt Prinzessin Simplinella. Die von ihrem Diener Lützel überaus verwöhnte Henriette hat dessen im Stundentakt devot dargebotene süße Leckereien satt und plant den Eintritt ins Erwachsenenleben, nach dem Motto von Trude Herr: „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann.“ Simplinella hingegen, die sich in ihrer Spitzdachbude kaum rühren kann, will endlich ein eigenes Leben jenseits der Enge von Kleinwinzlingen führen. Packt man noch eine Reihe von depperten Prinzen drauf, und vor allem einen tiefen, dunklen Wald mit einem Untier, dann kann das Märchenabenteuer beginnen, passenderweise mit „Es waren einmal…“

Info Vorstellung am zweiten Weihnachtstag Vorstellungen Insgesamt gibt es von der Inszenierung 22 Vorstellung, die letzte am 3. Februar um 11 Uhr. Im November ist das Stück zu sehen am Sonntag, 17. November, 11 Uhr, 15 Uhr und 17,15 Uhr, Montag, 18. November, 9 und 11 Uhr, Dienstag, 19. November, 9 und 11 Uhr. Weihnachten Auch am zweiten Weihnachtstag, 14 Uhr, wird das Stück im RLT gespielt. Karten 02131 269933

Das Untier hat mit Tier so wenig zu tun wie „unheimlich“ mit „heimlich“. Ob man es küssen soll wie bei Märchen mit Fröschen so üblich, oder ob man es einfach nur liebhaben soll wie in „Die Schöne und das Biest“ – das erfahren die Zuschauer im Laufe von 70 ziemlich turbulenten Minuten. Und zumindest bei der Premiere unternahm das junge Publikum lauteste Anstrengungen, um die Darsteller aus ihren gedanklichen Zwickmühlen zu befreien.

Vier junge Ensemble-Mitglieder teilen sich die Rollen. Das sind Philippe Ledun, Laila Richter, Rouven Stöhr und Sarah Wissner. Sie agieren in dem Bühnenwald und den blumigen Kartonage-Palästen von Nina Wronka, die auch mit einem Griff in den Fundus und mit Balkan-Folklore für passende Kostüme gesorgt hat.

Eins ist klar, sagt Paul Maar: Zu jedem Schloss gehört ein Reich mit Bergen und Flüssen. Klar ist auch, dass deren Anzahl sich nach der Größe des Landes richtet. In den Bergen und Wäldern von Großrieslingen treffen sie dann alle aufeinander, die Männer suchende Henriette, die Wohnraum suchende Simplinella, das Untier und Lützel.

Ohne die hervorragend ins Spiel gesetzte Dienerrolle von Philipp Ledun wäre das Bühnenerlebnis nur halb so schön. Die Geschichte aber verlangt dem fleißigen Diener einiges ab: verliebt in seine Prinzessin Henriette-Rosalinde-Aurora, muss er sich des immer energischer werdenden Drängens von Simplinella erwehren, obwohl die sich für ihr Waldabenteuer in einen Mann verwandelt hat. Shakespeare lässt grüßen: „Was ihr wollt“ oder „Wie es euch gefällt“, bei dem berühmten Barden aus Stratford finden die Geschichten ihr Happy End.

Zu reden bleibt jetzt noch von dem Untier. Der Fama nach ist es unfassbar gefräßig und gefährlich. So sehr, dass die Prinzessin beim Blätterzupfen rätselt: „Es frisst mich, oder es frisst mich nicht.“Aber es hütet auch ein großes Geheimnis. In ein zotteliges Bärenfall gehüllt, lässt sich der Darsteller Rouven Stöhr überraschend schnell domestizieren, um dann die Prinzessinnen-Koffer zu schleppen. Verkehrte Welt und merkwürdiger noch: Das Untier gibt zwar menschliche Laute von sich, hat aber massive Probleme mit hellen Vokalen: aus „reizvoll“ wird bei ihm „rotzvoll“. Wie soll man da je verstehen, was sein großes Geheimnis ist? Natürlich hält Paul Maar auch hierfür eine wunderbare Lösung parat, und nach einem gemeinsam gesungenen Lied herrscht auf der RLT-Bühne wieder Waldesruh.