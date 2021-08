Weiterbildung in Neuss : VHS mit kostenlosen Angeboten

Neuss 500 Seiten hat das neue Programm, darunter auch Workshops, Ausflüge und die „Kulturerlebnisse am Sonntagmorgen“. Was VHS-Leiterin Marie Batzel sonst noch zu bieten hat.

Vieles ist neu im Programm, darauf macht ein Button „Gemeinsam zum Aha-Erlebnis“ den Leser des mehr als 500 Seiten starken Programms aufmerksam, viele Angebote sind zudem kostenlos. Dazu zählen Vorträge zu aktuellen Themen, Workshops zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Coaching- und Beratungsangebote etwa zur beruflichen (Neu-)Orientierung und Hilfe bei Fragen im digitalen Alltag. Ebenfalls neu und entgeltfrei ist die Reihe „Kulturerlebnisse am Sonntagmorgen“, in aller Regel von 11 bis 12.30 Uhr. Die Angebote reichen von „Madrider Museen erleben“ bis zum Lichtbildervortrag „Kunst-Krimi“. Kultur findet auch „draußen“ statt, etwa in einer Fahrt zu den Gärten von Schloss Dyck .

Apropos „aktuelle Themen“: Der Publizist Ralph Bollmann (52) wird in seinem Vortrag „Das Ende der Ära Merkel“ eine erste Bilanz nach der Bundestagswahl ziehen (29. November). Bereits am 6. September wird der Politikprofessor Karl-Rudolf Korte in „Coronakratie“ einen Blick auf zwei Jahre Ausnahmesituation werfen. Bis einschließlich Januar 2022 sind eine spannende Fülle an Vorträgen kostenfrei im VHS-Programm. Der Fachbereich „Digital im Alltag“ wird ebenfalls kostenlos fit in Softwarefragen machen, zum Teil sogar im Einzelcoaching. Ebenfalls kostenfrei sind Beruf- und Bildungsberatung (9 Stunden). Großen Wert legt das neue Programm auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Neben Führungen und Vorträgen ist ein „Offener Treff“ am ersten Samstag im Monat mit der „Transition Town Initiave Neuss“ entweder im Botanischen Garten oder im Romaneum fest terminiert. Wie zu allen Kursen und Angeboten der VHS ist auch dazu eine Anmeldung erforderlich (vhs-neuss.de). Eine neue Exkursionsreihe führt an Orte im Umland, die Klimawandel und Klimaschutz erlebbar machen. Unter den Exkursionen ist auch ein Besuch der Jugendarrestanstalt Düsseldorf (26. Oktober). Das neue Programm liegt im Romaneum und im Rathaus (Bürgerbüro) aus.