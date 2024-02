Technisches Hilfswerk gibt Tipps in Neuss Was ist zu tun im Katastrophenfall?

Katastrophen sind zumeist mit einer großräumigen Schadenslage verbunden und durch die örtliche Gefahrenabwehr nicht zu bewältigen. Ein überregionaler Stromausfall wird als Blackout bezeichnet und ist ein Musterbeispiel für eine solche Katastrophe. Die Zuhörenden erfuhren, dass es mitunter alles andere als leicht ist, ein Stromnetz wieder hochzufahren. Das liegt an der Komplexität des Stromnetzes. Armin Riemer nannte ein Beispiel: „Aufgrund eines Zwischenfalls auf einer Werft in Papenburg gingen in Teilen von Portugal die Lichter aus.“ Zum Glück seien die allermeisten Stromausfälle nur von kurzer Dauer. Näheres kann über das Radio in Erfahrung gebracht werden. Es gibt kleine Radios, die per Kurbel mit Energie versorgt werden und somit auch bei Stromausfall funktionieren. Ein längerer Stromausfall ist erstens selten und zweitens ein Horrorszenario: Menschen bleiben in Aufzügen stecken, der Betrieb in den Krankenhäusern wird massiv eingeschränkt, in den Wohnungen funktionieren die Festnetztelefone nicht mehr und nach einigen Stunden fällt auch der Mobilfunk aus. Bis es soweit ist, ist es kalt im Haus geworden, weil die Zentralheizungen ausgefallen sind.