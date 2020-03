Jugendkeller Neuss Norf : Zweites Leben für altes Bahnabteil – seit 25 Jahren

Christian Verwold (links) und Jan Puchelt haben das 1.-Klasse-Abteil aus einem alten Akkutriebwagen vor 25 Jahren ausgebaut und im Jugendkeller der Kirchengemeinde Norf-Nievenheim wieder aufgebaut. Foto: Mattis Verwold

Neuss Im Jugendkeller der Kirchengemeinde Norf-Nievenheim kann man eine Zeitreise machen. Zumindest fühlt es sich so an, wenn man in das 1.-Klasse-Abteil eines Zuges einsteigt, das in einer Ecke verbaut wurde, und die Türen zuzieht.

Dann kann man ein bisschen nachempfinden wie es war, Mitte des 19. Jahrhunderts zu reisen.Denn mit viel Liebe zum Detail haben Christian Verwold und Jan Puchelt, die damals ihren Zivildienst in der Gemeinde leisteten, das Abteil wieder aufgebaut – Schraube für Schraube.

Gepäcknetze, Schiebetüren und DB-Werbefoto eines Zuges in nächtlicher Landschaft – mit dem Schriftzug „Alles schläft, einer fährt“ versehen – haben Puchelt und Verwold wieder so montiert, wie es war, als das Abteil noch rollte. Handwerklich schwierig sei das nicht gewesen, allerdings sehr aufwendig, weil die beiden jedes einzelne Teil durchnummerieren mussten.

Auch die Aschenbecher wurden wieder eingebaut, genauso wie die originalen Glühbirnen. „Die funktionieren sogar noch nach 25 Jahren noch“, sagt Puchelt. So wie alles andere auch. Lediglich die Abdeckung eines Lichtschalters ging einmal kaputt. Doch tatsächlich fand Puchelt das passende Ersatzteil, als er eine Kinderfreizeit betreute, die im Naturfreundehaus Leichlingen stattfand. Dort sammelte man ebenfalls alte Bahnteile.

Als Eisenbahnliebhaber hatte Christian Verwold Kontakt zu Mitarbeitern der Bahn, von denen er erfuhr, dass die Akkutriebwagen gegen neuere Technik ausgetauscht werden sollen. Als er seine Idee, 1.-Klasse-Abteil aus einem dieser Wagen im Keller einzubauen, in der Gemeinde vorschlug, sei die Begeisterung eher mäßig ausgefallen, erinnert sich Puchelt: „Klar, könnt ihr machen, hat man uns gesagt.“ Mit dem Gemeindebus, einem Fiat Ducato, fuhren die beiden zum Bahnbetriebswerk in Mönchengladbach, wo die Akkuwagen auf ihre Verschrottung warteten, um einem 1.-Klasse-Abteil einen neuen Verwendungszweck zu geben.

Heute, 25 Jahre später, wirken die federnden grünen Sitze und die dunkle Holzverkleidung zwar ein wenig aus der Zeit gefallen, aber die Jahre im Jugendkeller haben nur wenige Spuren hinterlassen. Und das, obwohl das Abteil nicht nur Ruheraum ist, sondern die Kinder auch gerne auf den Sitzen herumspringen.