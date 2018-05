Neuss: Im Einsatz gegen Rassismus

Neuss Im Helfercafé der Caritas geht es um Opferschutz und Hilfe für Ehrenamtler.

Berichtet wurde von tristen Erfahrungen, der weitverbreiteten Hilflosigkeit unter den betroffenen Flüchtlingen, von ihrem gelegentlich durch schleichend-unpersönliche oder sogar massive Gewalt gekennzeichneten Alltag. "Viele kennen unser Angebot gar nicht", kam Dorota Hegerath ohne Umschweife darauf zu sprechen: "Im Falle eines Falles geben wir Ratschläge, Motivation und Kraft." Wie dringend nötig das ist, machte Kawthar El-Qasem deutlich. Bei Ehrenamtlichen sei die Resonanz auf ihre Analysen und Tipps sehr groß, weniger spontan schätzt sie die Reaktion der offiziell mit diesem drückenden Missstand Befassten ein. Und der Missstand lautet Rassismus in allen denkbaren Spielarten. "Das ist ein ganz altes, gesellschaftlich tief verankertes und als Netzwerk wucherndes System", sagt die Referentin. Auf Besserung erpichte Ideen gebe es zuhauf, aber bei deren Umstellung hake es an allen Ecken und Enden. "Weniger anklagend, dafür lösungsorientierter agieren", lautet der erste Ratschlag der Referentin. Ein weiterer meint stärkeres Engagement pro Asyl.

Ein anderer Tipp geht in Richtung Perspektivenwechsel. Statt den von rassistischer Ablehnung bis zur Aggression Betroffenen die Deutungshoheit ihrer Situation zu nehmen, sollten sie gestärkt werden. Selbstbewusste Menschen wissen sich zu wehren. Eine Koalition der Gutwilligen sollte sich zur Opferberatung zusammenfinden. Wer Opferschutz und Beratung sucht, wendet sich zunächst per E-Mail an fim@caritas-neuss.de oder an info@opferberatung-rheinland.de. Auch einmal Nein sagen und sich für die Opfer einsetzen - das war bleibender Eindruck des Abends im Caritashaus.