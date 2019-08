Straßenverkehr in Neuss : IHK: Vollsperrung der Fleher Brücke künftig vermeiden

Straßenverkehr in Neuss

Neuss Nach der Begehung der Fleher Brücke mit NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, der am Dienstag über die Sanierungsarbeiten berichtete, hat sich nun auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) in einer Mitteilung zu Wort gemeldet.

„Die Anpassung der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes an die wachsenden Güterverkehre und Mobilitätsbedürfnisse der Menschen muss ein ständiger Prozess des Straßenbaues sein“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Dies sei in den vergangenen Jahrzehnten an zahlreichen Stellen versäumt worden.