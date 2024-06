IHK-Regionalforum in Neuss Wie viel Geld die Landesgartenschau in die Region bringt

So oder so: Die Laga eröffnet Neuss „blühende Perspektiven“, sagte Nothnagel, die das in ihrer Präsentation mit Zahlen untermauerte: In die Laga werden 60 Millionen Euro investiert – eine große Chance auch für regionale Unternehmen, sagte Nothnagel, die mit 700.000 Besuchern rechnet. Und jeder, rundete sie das Zahlenwerk ab, gebe erfahrungsgemäß circa 20 Euro abseits der Laga aus. Um diese Kaufkraft abzuschöpfen, lohne es sich für die Unternehmen, sich auf das Event einzurichten, warb die Geschäftsführerin und lud dazu ein, sich als Veranstalter, Aussteller oder Sponsor einzubringen.