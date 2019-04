Wirtschaft in Neuss : IHK will alte Gewerbeflächen blockieren

IHK will alte Gewerbeflächen blockieren

Wirtschaft in Neuss

Die IHK will den Raum zwischen Grimlinghausen und Himmelsberg für Gewerbe nutzen. Foto: Christian Kandzorra

Die Industrie- und Handelskammer kritisiert die Gewerbeflächen-Politik von Stadt und CDU. Die Forderung der IHK: Finger weg von allen ehemals gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken, die planungsrechtlich noch nicht umgewidmet sind.

Mit dem Verzicht auf eine Erweiterung des Gewerbegebietes in Holzheim und die Entwicklung von Gewerbeflächen auf der Morgensternsheide haben sich die CDU und der Bürgermeister bei der IHK keine Freunde gemacht. „Damit geben CDU und Stadt ihre in der Vergangenheit erfolgreiche Wirtschaftsstrategie auf“, kritisiert Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein. Und weil beide wild entschlossen scheinen, schlägt die IHK wild zurück.

Ihre Forderung: Finger weg von allen ehemals gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken, die planungsrechtlich noch nicht umgewidmet sind. Dazu zählt Steinmetz das Gelände der „Eternit“ an der Kölner Straße, die Flächen der ehemaligen Schraubenfabrik „Bauer und Schaurte“ oder aber die Pierburg-Brache an der Bockholtstraße.

Die Idee Die CDU fordert, über ein Gewerbeflächenmanagement freie Flächen in bestehenden Gewerbegebieten zu aktivieren.

„Wer aus der Pierburg-Fläche wieder ein Industriegebiet machen will, missachtet einen Ratsbeschluss“, kontert Bürgermeister Reiner Breuer. Er betont auch, dass auch künftig auf einem Teil dieser Fläche Gewerbe vorgesehen ist – und dass keineswegs von einem Stillstand bei der Gewerbeflächen-Entwicklung gesprochen werden kann. Im neuen Flächennutzungsplan würden – rechnet man das nicht genehmigungsfähige Projekt „Kuckhof-Ost“ heraus – noch immer 60 Hektar für Gewerbe neu ausgewiesen. „Das ist auf Kante genäht“, gibt Breuer zu.

Mit dem vor genau einem Jahr vorgelegten Gutachten für Gewerbe- und Industrieflächen in Neuss hatten die Planer weitere Optionen in Grimlinghausen und Hoisten dargestellt, allerdings mit einer nachgeordneten Priorität. Diese Flächen ruft die IHK nun in Erinnerung — dabei hatte die Verwaltung schon vor Monaten dargelegt, dass sie diese Optionen zunächst nicht weiter verfolgt – und warum.