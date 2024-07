Verlängerung des Angebots Pop-up-Store in Neusser Innenstadt bleibt geöffnet

„Wir freuen uns, dass dieses Angebot so gut genutzt wurde“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Schulklassen von 13 unterschiedlichen Schulen aus dem gesamten Rhein-Kreis Neuss, Eltern, Geflüchtete oder auch Studienabbrecherinnen und -abbrecher gehörten zu den Besucherinnen und Besuchern. Aber auch prominente Gäste wie Kostenpflichtiger Inhalt NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur oder Schulministerin Dorothee Feller machten sich vor Ort ein Bild. „Mit diesem Angebot wollten wir den jungen Menschen die Attraktivität der beruflichen Bildung und insbesondere des dualen Ausbildungssystems in Deutschland deutlich vor Augen führen“, so Steinmetz. Denn im Neusser Pop-up-Store stand die Praxis im Vordergrund. „Die jungen Leute sollten ausprobieren und mit Spaß verschiedene Berufsfelder kennenlernen, damit sie eine fundierte Entscheidung für ihre berufliche Zukunft treffen können.“