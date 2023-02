Haushaltsdebatte in Neuss IHK kritisiert Neusser Grundsteuerpläne

Die sieben Millionen Euro, die diese Erhöhung dem Stadtkämmerer einbringen soll, stünden den Unternehmen nicht für Investitionen und den Neussern nicht für den Konsum zur Verfügung, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz in einer Stellungnahme. „Und dies in einer Zeit, in der die Kosten für die Unternehmen in vielen Bereichen explodieren und die Bürgerinnen und Bürger unter der hohen Inflation leiden“, fügt er hinzu.