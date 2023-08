Brief an Minister IHK fordert Entscheidung zur Frings-Brücke in Neuss

Die ab September angekündigte Sperrung der Josef-Kardinal-Frings-Brücke für Lastwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 30 Tonnen bereitet den Unternehmen in der Region Sorgen. „Zwei wichtige, vom Schwerlastverkehr abhängige Hafenstandorte in Neuss und Düsseldorf werden getrennt“, heißt es in einem Schreiben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein an Landesverkehrsminister Oliver Krischer. „Für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Rheins ist das ein weiterer Rückschlag“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Die erneute Ablastung einer Brücke führe zu immer längeren Ausweichstrecken und steigenden Kosten für die Betriebe. Bereits jetzt gelten Ablastungen im Bereich der B7 im linksrheinischen Düsseldorf und der Theodor-Heuss-Brücke sowie Durchfahrtsbeschränkungen von Tunneln. Der bauliche Zustand der im Fall Frings-Brücke genannten Ausweichroute Fleher Brücke sei zudem schlecht. Die IHK fordert deshalb eine schnelle Entscheidung für eine Instandsetzung oder einen Neubau der Frings-Brücke.