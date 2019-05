Gremium trifft sich in Neuss : IHK-Außenhandelsausschuss tagt bei Beko Technologies

Neuss Welche Außenwirtschaftsstrategie verfolgt das Land NRW, und welche Chancen bietet Japan deutschen Unternehmen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Außenhandelsausschusses der IHK Mittlerer Niederrhein bei der Beko Technologies GmbH in Neuss.

Um die Chancen in diesem Land ging es im Vortrag von Michael Sauermost. Der Fernost-Experte von Germany Trade and Invest, der Außenwirtschaftsförderungsagentur des Bundes, betonte, Japan könne mit handfesten Stärken punkten: einer hohen Forschungs- und Technologieintensität, qualifizierten Arbeitskräften, großer Kaufkraft und einer sehr guten Infrastruktur.Wichtige Impulse, um die deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen zu beleben, könnte das Freihandelsabkommen Jefta (Japan-EU Free Trade Agreement) zwischen der EU und Japan geben. „Die EU dürfte am meisten in den Bereichen Textilien, Chemie und Nahrungsmittel profitieren, Japan im Automobilsektor, bei Maschinen und ebenfalls im Chemiebereich“, erklärte Sauermost.