Standortanalyse der IHK Mittlerer Niederrhein Gute Zahlen für den Standort Neuss

Draußen regnete es dauerhaft, drinnen herrschte eitel Sonnenschein: Die IHK Mittlerer Niederrhein präsentierte ihre Standortanalyse Neuss – mit erstaunlich positiven Zahlen. So sind die Beschäftigungszahlen in Neuss seit 1999 um 29,1 Prozent gestiegen, mehr als im Rhein-Kreis (27,8 Prozent) oder beim Landesdurchschnitt (24,9 Prozent). Gleichzeitig liegt die Arbeitslosigkeit aktuell leicht über dem NRW-Schnitt. Außerdem ist Neuss bei der Gewerbesteuer die steuerstärkste Kommune im IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein. Im Jahr 2022 gehörte die Stadt Neuss zu den 40 steuerstärksten Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.