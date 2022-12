Damals in Neuss  Als Traktoren noch aus Neuss kamen

Ältere Neusser kennen sie noch: Rote Traktoren mit der Aufschrift „IHC“, die massenweise mit der Bahn durch den Neusser Hafen transportiert wurden. IHC, das steht für „International Harvester Company“. Eine Firma, die 1908 in Neuss gegründet, zunächst in den USA gefertigte Landwirtschaftliche Maschinen hier vertrieb. Seit 1911 verließen dann auch in Neuss hergestellte Schlepper die Werkshallen. Während der 1950er Jahre zählte das Werk bis zu 5000 Mitarbeiter.