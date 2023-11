Hundehalter in Sorge Werden in Neuss Giftköder ausgelegt?

Sie sind der Albtraum jedes Hundehalters: Giftköder. In den sozialen Medien wird zunehmend vor dem Rattengift Alpha Chloralose gewarnt. Der Köder ist frei verkäuflich, sollte aber nur in geschlossenen Räumen verwendet werden, damit andere Tiere und Kinder keinen Zugang haben. Ein Hundehalter aus Gnadental äußert jetzt aber den Verdacht, dass dieses Gift auf dem Gelände der Realschule und den angrenzenden Grünflächen verteilt worden ist. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war René Blank noch mit seinem Hund Amigo auf dieser Strecke unterwegs, am nächsten Morgen war der siebenjährige Rüde schon verstorben.