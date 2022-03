Schulen in Neuss : Physik-Projekt zur Hungersnot mit Schülern aus Ghana

Schulen in Neuss

Neuss Physik-Unterricht goes international – gemeinsam mit ihrem Physiklehrer Marco Kirschner haben die Sechstklässler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums eine Unterrichtsstunde mit Schülern aus Ghana verbracht.

Per Videokonferenz haben sie sich mit der „Ho International School“ für eine Lernstunde der etwas anderen Art verbunden. Die ghanaischen Schüler präsentierten dabei ihre Projekte zur Fragestellung „Was können wir gegen den Hunger in unserer Welt tun?“ und stellten den Humboldt-Schülern ihre Ideen und Ergebnisse vor.

Die Kinder aus Ghana haben untersucht, wo die größten Ernährungsmissstände der Menschen liegen. Ihre Erkenntnis: Weil Farmland fehlt und es oft eine dichte Bebauung gibt, braucht es platzsparende Lösungen. So sei die Idee des „vertical gardenings“ entstanden – also Bepflanzungen, die vertikal angebracht sind oder wachsen. Das ließe sich mit einfachsten Mitteln auf kleinstem Raum und wenig Ressourcen in den Gemeinden umsetzen. Dazu brauche es nur einige leere PET-Flaschen und das nötige physikalische Wissen.