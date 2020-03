Neusser Hotels in Sorge wegen Corona : „Die Krise trifft uns zu 100 Prozent“

Auch in Neuss sind die Flure in den Hotels derzeit menschenleer. Wenn überhaupt, checken nur noch Business-Kunden ein. Foto: dpa/Jens Büttner

Neuss Kaum Gäste, hohe Kosten, wenig Aussicht auf Besserung: Neusser Hotels zeichnen derzeit ein düsteres Bild. Vor allem die abgesagten Messen machen ihnen zu schaffen. Die staatliche Unterstützung sei ein „Tropfen auf dem heißen Stein“.

Mit der nahenden Osterzeit nimmt normalerweise auch in Neuss das Tourismus-Geschäft langsam Fahrt auf. Doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Krise alles anders: Die Telefone bleiben stumm und die meisten Zimmer leer. „Es ist katastrophal, die Krise trifft uns zu 100 Prozent“, sagt Ali Özdemir, Leiter des „Best Western“ an der Hammer Landstraße. Lediglich acht bis neun Gäste übernachten derzeit in dem Business-Hotel. „Alles wurde auf das Nötigste heruntergefahren“, sagt Özdemir. So sei die Rezeption statt rund um die Uhr nur noch von 6 bis 18 Uhr besetzt, der Barbereich geschlossen und das Frühstück werde nur noch à la carte bestellt, um Buffet-Gedränge zu vermeiden. Vom Staat wünscht sich der Leiter des „Best Western“ mehr Unterstützung: „Es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, allein die Pachtkosten sind für Hoteliers immens hoch.“ Auch im Dorint-Hotel wächst die Sorge von Woche zu Woche. „Wir kämpfen“, sagt der neue Leiter Christian Schulte. Derzeit sei man nur zu einem Bruchteil ausgelastet. Bei den meisten Gästen handele es sich um Handwerker. Das Problem: Wichtige Messen wie die Drupa im Juni oder die Interpack im Mai sorgen normalerweise für zahlreiche Reservierungen und volle Zimmer. Ein Großteil des Messegeschäftes fällt in diesem Jahr allerdings komplett weg. Für Mitarbeiter und die verbliebenen Businesskunden gelte es aktuell, die wichtigen Sicherheitsstandards zu gewährleisten – zum Beispiel ausreichend Platz im Restaurant zu halten und den Kontakt untereinander auf das Nötigste zu reduzieren.