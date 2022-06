SPD im Rhein-Kreis : Horst Fischer kehrt für die SPD in den Kreistag zurück

Rhein-Kreis Er ist wieder da: Nach dreijähriger Unterbrechung gehört Horst Fischer mit sofortiger Wirkung wieder dem Kreistag an. Der 78-Jährige übernimmt das Mandat von Manuela Lachmann (33).

Fischer erfuhr erst am Dienstag von dem frei werdenden Mandat und sagte spontan zu, in die Politik zurückzukehren. Er hatte Lachmann, die im Kreistagswahlbezirk 11 (Norf-Rosellen) kandidierte, im Wahlkampf unterstützt und sorgt nun als ihr Huckepack-Kandidat dafür, dass der Wahlkreis weiter direkt vertreten wird. Mitentscheidend für seine rasche Zustimmung war aber nicht zuletzt ein persönlicher Anruf des Fraktionsvorsitzenden Udo Bartsch, der ihn am Dienstag gebeten habe, das Mandat anzunehmen, sagt Fischer.

Fischer war bereits von 1999 bis 2020 Kreistagsabgeordneter und seit 2014 auch stellvertretender Landrat. Nach der Wahl blieb er als sachkundiger Bürger und verkehrspolitischer Sprecher in der Fraktion aktiv. Als Abgeordneter, so sein Kalkül, verbessert sich auch sein Standing, wenn er – wie schon geplant – demnächst mit dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Bundestag konferiert. Denn sein wichtigstes Ziel sei, so Fischer, „die Revier-S-Bahn in Gang zu setzen“. Auf jeden Fall sei dies seine letzte Amtszeit.