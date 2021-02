Karneval und Corona : Die Leys haben auch zu Hause „Spaß an de Freud“

Neuss Im Lockdown feiern Nicole Barendt-Ley und Sebastian Ley mit ihren Töchtern: Frida (5) und Luisa (3) zu Hause einfach eine eigene Karnevalsparty.

Eigentlich hätte am Freitag mitten im Meertal eine amtliche Karnevalsparty für Kinder steigen sollen. So will es die Tradition. Im gerade erst bis zum 7. März verlängerten Lockdown ist das natürlich unmöglich. Doch von der Pandemie lassen sich echte Jecken den Frohsinn nicht verderben – und darum haben die Leys eben daheim in der Familie „Spaß an de Freud“: Papa Sebastian in der klassischen Karnevalsuniform, Mama Nicole als Waldfee sowie ihre lebhaften Töchter Frida (5) als Prinzessin und Luisa (3) als Meerjungfrau.