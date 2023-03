Ho Ho Hoisten Neusser Weihnachtsmann ermöglicht Besuch bei Jacques Tilly

All das schrieb Tochter Steffi Hermes im Dezember vergangenen Jahres dem Weihnachtsmann aus dem Weihnachtshaus im Neusser Stadtteil Hoisten. Dort ist Weihnachtsmann Andreas Vogt zu seinen Sprechzeiten in seinem Weihnachtsbüro persönlich erreichbar und erhält im Dezember täglich Post von Groß und Klein aus der ganzen Welt. Eines Tages erhielt „Santa“ dann einen emotionalen und liebevoll verfassten Brief von Tochter Steffi. In dem Schreiben bat sie darum, dass der Weihnachtsmann doch bitte ihrer Mutter antworten und ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen möchte. Ob das möglich wäre? Ein Weihnachtswunder? Fest steht: Der Hoistener Weihnachtsmann hat nicht nur für seine kleinen Freunde ein großes Herz, sondern auch für alle Erwachsenen, die an ihn glauben.