Seit 65 Jahren glücklich verheiratet Viele Gratulationen und eine tolle Fete zur Eisernen Hochzeit

Doch dann am Sonntag auf dem Weg zur Kirche „rauschte sie rein: jung, 20 Jahre, gertenschlank,“ schwärmt Fritz Wardin noch heute. „Da war’s geschehen,“ für ihn war es Liebe auf den ersten Blick, aber seine Resi wollte „erobert werden“. Jeden Morgen brachte er ihr Obst und obwohl sie eigentlich „keine Verbindung mit Gästen wollte“, verlobten sie sich nachdem sie sich ein Jahr „gefunden“ hatten. Geheiratet wurde am 6. September 1958 in der Katholischen Kirche in Holzheim.