Hubertus-Schützenbruderschaft Ehrengeneral Leo Dahlheim wird Korpskönig

Vier Jahre nach seinem Abschied von der Regimentsspitze führt Leo Dahlheim wieder einen klangvollen Titel: Korpskönig der Hoistener Grenadiere. So darf sich der Ehrengeneral der Hoistener St. Hubertus-Schützenbruderschaft ein Jahr lang nennen – und das schon zum zweiten Mal in seiner Schützenkarriere. Den Titel sicherte sich Dahlheim jetzt beim Korpskönigsschießen mit Familienbiwak und gab so auch seinem Grenadier-Hauptmannszug „Hoster Boschte“ Grund zum Jubeln. Denn der Titel bleibt nun ein weiteres Jahr sozusagen in der Familie. Proklamation und Laudatio vor rund 80 Gästen folgten direkt bei der anschließenden Siegerehrung durch Oberstadjutant Manfred Helten. Ritter des Königs wurden Arne Neßlinger (Kopf), Stefan Wenger (rechter Flügel), Lars Neßlinger (linker Flügel) und Christopher Wierig (Schweif). Die Pfänder des Preisvogels gingen an H.P. Neukirchen, Simon Helten, Heinz Welter, Leon Offer und Manfred Helten. Bei dem Wettbewerb gelang Klaus Welter zudem ein echter Kunstschuss. Als er auf den Rumpf anlegte und traf – fielen beide Flügel ab.