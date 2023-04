Abschluss der Tanzwochen in Neuss Tanzen jenseits der Grenzen von Physik

Was sollte man als kulturaffiner Mensch in seinem Leben unbedingt gesehen haben? Womöglich eine Varieté-Show im Pariser Moulin Rouge, vielleicht auch ein Jazzkonzert im New Yorker Birdland oder gar den Día de los Muertos in Mexiko-Stadt. Seit Samstag kann man diese imaginäre Liste erweitern: um die moderne Tanzinszenierung des Star-Choerografen Hofesh Shechter mit dem Titel „Double Murder“. Zu sehen gab es die zum Saisonabschluss der Internationalen Tanzwochen in der Neusser Stadthalle.