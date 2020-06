Kostenpflichtiger Inhalt: Kinderbauernhof in Neuss : Startschuss für das neue Hofcafé

Freuen sich über die Eröffnung (v.l.): Christoph Schnitzler, Umweltdezernent Matthias Welpmann, Ratsfrau Angelika Quiring-Perl, Vorsitzende des Fördervereins Sandra-Maria Breuer und Bürgermeister Reiner Breuer. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Am Montag wurde das Hofcafé auf dem Kinderbauernhof in Selikum eröffnet. An sieben Tagen in der Woche werden dort regionale Produkte und traditionelle Speisen und Getränke angeboten.