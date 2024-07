Heiraten im Rhein-Kreis Neuss Außergewöhnliche Orte für das Ja-Wort

In die Ferne muss man für diese Strand- und Wasserhochzeiten nicht fliegen: Möglich wird das unter anderem durch die sogenannten Ambiente-Trauungen, die das Standesamt Dormagen anbietet. Dabei kommt ein Standesbeamter direkt zur Hochzeitsfeier – sofern sie im Dormagener Stadtgebiet liegt – um dort die Trauung zu vollziehen. Und dazu gehört etwa auch am Straberger See der „Wakebeach“, der, wie der Name bereits verrät, mit einem feinen Sandstrand auf die Paare wartet. Wer keinen Strand will, aber gerne den Blick aufs Wasser schweifen lassen möchte, kann auch im Landgasthaus Piwipp direkt am Rhein heiraten. Und in Neuss lädt der Sandhofsee zur standesamtlichen Trauung mit anschließender Feier ans Wasser.