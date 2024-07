Fotos Die besten Hochzeitslocations im Rhein-Kreis-Neuss

Hochzeitslocation 8: Schloss Liedberg

An ausgewählten Samstagen können sich Paare in Schloss Liedberg in Korschenbroich trauen lassen – genutzt wird dafür der Rittersaal. Der Hochzeitstag wird so außerdem zu einer guten Gelegenheit, einen Blick in das Schloss zu werfen: Das befindet sich nämlich in Privatbesitz und ist nur bei Führungen öffentlich zugänglich.