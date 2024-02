Entgegen dem Bundestrend In Neuss wird jung geheiratet

Nicht wenige fiebern bereits seit Kindertagen darauf hin: Der eigene Hochzeitstag hat für viele Menschen nach wie vor eine hohe symbolische Bedeutung. Einige Konventionen um den angeblich schönsten Tag des Lebens haben sich jedoch im Laufe der Zeit verändert. Dazu gehört auch das Alter beim Eintritt in die Ehe. Denn im Durchschnitt sind die Deutschen seit Jahren immer älter, wenn sie heiraten. In Neuss lässt sich dieser bundesdeutsche Trend laut Angaben der Stadt jedoch nicht feststellen. Denn neben der gestiegenen Zahl an älteren Brautpaaren würden auch sehr viele Paare in Neuss mit Anfang 20 heiraten.