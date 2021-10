Hochwasserschutz : Technisches Hilfswerk und Stadt Neuss proben den Ernstfall

Neuss Wenn Hochwasser droht, müssen die Hilfskräfte schnell und sicher handeln. Deshalb probten das Technische Hilfswerk und Mitarbeiter der Stadt am Samstag den Ernstfall.

Am Samstag klingelte der Wecker bei 28 Helferinnen und Helfern des Technischen Hilfswerks (THW) und bei zehn Mitarbeitern des Tiefbaumanagements der Stadt schon ziemlich früh. Grund war eine Deichtorübung auf der Hansastraße. Jan Sperling, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, beschrieb die zu lösende Aufgabe so: „Die Besonderheit bei diesem Tor wird sein, dass wir es diesmal auch mit Sand verfüllen werden, um das Handling und die Logistik zu üben.“ Dazu wurde schweres Gerät herbeigeschafft wie ein Radlader. Von einer Kiesgrube im Taubental waren am frühen Morgen fünf Kubikmeter Sand geholt geworden.

Die Farben blau und orange bestimmten am Samstag das Bild auf der Hansastraße: Die blauen Fahrzeuge kamen vom Technischen Hilfswerk, in orangefarbenen Fahrzeugen waren die Leute vom Tiefbaumanagement vorgefahren. Insgesamt 38 Beteiligte für eine solche Übung, ist das nicht etwas zu viel des Guten? Gerd Eckers vom Tiefbaumanagement und Jan Sperling gaben zu verstehen, dass man im Ernstfall mit deutlich weniger Kräften auskomme – am Samstag ging es aber darum, dass möglichst viele Hilfskräfte in die Übung einbezogen wurden, um im Ernstfall schnell und kompetent agieren zu können. „Wir haben 32 solcher Deichtore im gesamten Stadtgebiet“, erklärte Eckers. Die Übungen fänden jährlich statt. Auf der Hansastraße lief am Samstag alles rund. „Wir haben allerdings die Erkenntnis gewonnen, dass wir im Ernstfall mehr Sandsäcke brauchen als wir bislang geglaubt haben“, sagte Eckers, der auch Deichgräf von Uedesheim ist.