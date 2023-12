Einsätze an den Feiertagen Hochwasser nach Dauerregen – so ist die Lage in Neuss

Überschwemmte Straßen und Keller, die Gefahr eines Deichbruchs in Oberhausen und die Abriegelung einzelner Ortschaften – das aktuelle Hochwasser hat über die Feiertage viele Einsatzkräfte und Freiwillige in NRW auf Trab gehalten. In Neuss ist die Lage vergleichsweise entspannt geblieben – und bleibt es voraussichtlich auch in den nächsten Tagen. Das berichtet Deichgräf Gerd Eckers vom Tiefbaumanagement, der für den Hochwasserschutz in Neuss verantwortlich ist.