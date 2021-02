Kostenpflichtiger Inhalt: Maßnahmen in Neuss : Stadt lässt Wege in Hochwasser-Gebieten sperren

Foto: Frank Kirschstein 14 Bilder Hochwasser bei Neuss lockt Spaziergänger an den Rhein

Neuss Der Scheitelpunkt der Flutwelle des Rheins wird höher erwartet als noch am Freitag. Angesichts dieser Entwicklung wurden erste Maßnahmen eingeleitet. Im Rheinvorland – etwa in Uedesheim – wurden Wege gesperrt, am Sporthafen oder am Hafenbecken I erste Absperrbaken bereit gestellt.