Versiegelung und Grünflächen im Vergleich Gute Noten für Neuss im Hitze-Check

Eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 36 Grad rollt in diesen Tagen über Deutschland – und Abkühlung ist so schnell nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor der nächsten Hitzeperiode. Gerade in dicht bebauten Gebieten schwitzen die Menschen besonders. Denn: Eine versiegelte Fläche wandelt die eintreffende Strahlungsenergie fast vollständig in Wärme um. Und von diesen Flächen gibt es laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) nach wie vor viel zu viele, während es an kühlendem Grün mangelt. Der Großteil der Städte in Deutschland schütze die Menschen nicht ausreichend vor den extrem hohen Temperaturen als Folge der Klimakrise betont die Organisation mit Blick auf ihre jüngst veröffentlichte Analyse. Unter den 190 deutschen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat die DUH ihren ersten Hitze-Check gemacht – und dabei auch Städte im Rhein-Kreis Neuss unter die Lupe genommen.