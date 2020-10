Historischer Abend der Heimatfreunde : Zeitzeugen erinnern an das Kriegsende in Neuss

Neuss Es war vielleicht die letzte öffentliche Veranstaltung der Vereinigung der Heimatfreunde – und sie hätte mehr Zuhörer verdient gehabt, als kommen durften. Denn unterschiedlichen Referaten kamen Neusser zu Wort, die die Not im Jahr 1945 miterlebt haben.

Einen echten Schatz hütet Karla Geismann, die im Nachlass ihrer Mutter 250 Briefe fand, die sich die Eltern in der Kriegszeit geschrieben haben. Sie waren getrennt, weil der Ehemann und Vater als Oberstabsarzt Dienst in der Wehrmacht tat und am Ende bei der Übergabe Heidelbergs an die Amerikaner dabei war. Heinz Günter Hüsch gehörte zur sogenannten Flakhelfer-Generation. Er berichtete, wie er als Jugendlicher zu Schanzarbeiten in Maastricht kommandiert und zuletzt auf der Morgensternsheide eingesetzt war. Sehr eindrücklich schilderte wiederum Wilhelm Schepping, wie er als 13-Jähriger hautnah miterlebte, als im Nachbarhaus eine Bombe einschlug, die Angst der Menschen um ihn herum, aber auch die Löscharbeiten. Sie alle kamen zu Wort, nachdem Burdich in einem Überblicksreferat, das zeitlich mit der Landung der Alliierten im Juni 1944 in der Normandie einsetzt, zunächst die wichtigsten Ereignisse der letzten Kriegsmonate skizziert hatte, bevor er detailliert auf die Geschehnisse in Neuss zwischen der Befreiung am 2. März und dem Kriegsende einging. Dabei skizzierte Burdich auch das Ausmaß der Zerstörung, dass der Bombenkrieg hinterlassen hatte. Nur noch ein Drittel der Wohnungen war noch bewohnbar.