Neusser Stadtrat entscheidet Liste der Ehrenbürger soll bereinigt werden

Bürgermeister Reiner Breuer hat die feste Absicht erklärt, die Liste der Neusser Ehrenbürger „zu bereinigen“. Noch bevor die Fraktion „Die Partei/Die Linke“ einen Antrag ankündigte, Paul von Hindenburg die Ehrenbürgerrechte abzuerkennen, habe er das Stadtarchiv um eine Sachverhaltsaufarbeitung gebeten und im Bürgermeisteramt den Entwurf für einen Beschluss in Auftrag gegeben, über den der Rat in seiner Sitzung am 16. Dezember beschließen kann.