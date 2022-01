„Hin- und Herberge“ in Neuss : Infizierten-Zahl bei Obdachlosen stark gesunken

Wegen der hohen Infiziertenzahl in der Hin- und Herberge mussten zuletzt 20 Bewohner an die Jakob-Koch-Straße „umziehen“. Foto: Simon Janßen

Neuss Aufatmen in der Obdachlosen-Unterkunft „Hin- und Herberge“ am Derendorfweg. Nachdem sich knapp die Hälfte der Bewohner mit dem Coronavirus infiziert hatte (25 von 55), gab der Rhein-Kreis Neuss am Montag vorsichtige Entwarnung.

Von Simon Janßen

Mittlerweile seien nur noch drei Personen in Quarantäne, wie Kreissprecher Benjamin Josephs mitteilt. Für zwei von ihnen ende die Isolation am Dienstag (4. Januar), bei der anderen am kommenden Donnerstag (6.).