Neusser helfen der Ukraine : Einmal ukrainische Grenze und zurück

Nach 1435 Kilometern Non-Stop-Fahrt fast das Ziel nicht gefunden (v.l.): Pascal Hoeger, Giovanni Traina, Famir el Merghini, Adrian Grzeschik, Joachim Wojtynek und Hans Huch nach dem Ausladen in einer Scheune nahe der ukrainischen Grenze. Foto: Adrian Grzeschik

Neuss Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine wurden in Neuss Spenden gesammelt. Nach 20 Stunden Fahrt konnten die Hilfsgüter unweit der ukrainischen Grenze in Polen übergeben werden.

Von Christoph Kleinau

Genau 1435 Kilometer hatten sechs Männer aus Neuss mit ihren beiden überladenen Hilfstransportern schon abgerissen, da verlor der kleine Konvoi im Gewirr des polnisch-ukrainischen Grenzgebietes doch die Orientierung. Erst die Polizei und ein anhaltender Autofahrer wiesen der Mannschaft um Adrian Grzeschik den Weg zu einem Bauernhof in der Nähe des Grenzstädtchens Przemysl im äußersten Südosten Polens, wo sie in einer leer geräumten Scheune abladen konnte. Und Joachim Wojtynek konnte nur staunen: „Der ganze Ort hat sich auf Hilfe umgestellt.“

Wojtynek ist Hausmeister am Gymnasium Marienberg und meinte wie seine Begleiter, angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine für die Menschen in dem bedrängten Land etwas tun zu müssen. Ein Gefühl, dass viele teilen und auf unterschiedlichste Art umsetzen.Oberpfarrer Andreas Süß läutet unter dem Motto „Laut geben für den Frieden“ nicht nur jeden Abend um 19 Uhr fünf Minuten lang die Glocken von St. Quirin, sondern wirbt auch um Spenden für die Malteser, die seit Jahrzehnten in der Ukraine eigene Netzwerke aufgebaut haben. Gerd Faruß von „terres des hommes“ wirkt daran mit, dass die Kinderhilfsorganisation mit ihren Partnerorganisationen in Deutschland ukrainischen Kindern und ihren Familien Hilfe, psychosoziale Unterstützung und rechtliche Beratung anbieten kann. Schülerinnen des Mädchengymnasiums Marienberg wiederum sammelten Hilfsgüter – von Babykost über Hygieneartikel bis zu Verbandsmaterial –, die mit Hilfe von Mykola Pavlyk, Pfarrer der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche in Düsseldorf, auf den Weg ins Kriegsgebiet gebracht wurde. „Das Gebot der Nächstenliebe ist zentraler Bestandteil unserer Schulgemeinde“, betont Schulleiter Norbert Keßler. Und fügt hinzu: „Was im Moment passiert, geht uns alle an.“

Info Kleinstadt ein Ziel vieler ukrainischer Flüchtlinge Das Ziel Przemysl ist eine Stadt mit rund 65.000 Einwohnern und liegt unmittelbar an der polnisch-ukrainischen Grenze. Nach gut einer Woche Krieg hatte die Stadt schn 36.000 Flüchtlinge aufgenommen.

Das empfanden auch Adrian Grzeschik von der Pegelbar und der Eisdielenbesitzer Giovanni Traina so. Sie erkundigten sich bei der Stadt Przemysl, was am dringendsten gebraucht wird, trugen innerhalb von nur zweieinhalb Tagen einen Berg an Hilfsgütern zusammen, den sie auf nachgereichten Wunsch der Hilfsorganisationen im polnischen Grenzgebiet noch um Socken, Taschenlampen und Thermo-Unterwäsche erhöhten, und machten sich auf den Weg. Neuss-Przemysl nonstop, weil mit Pascal Hoeger, Famir el Merghini und Hans Huck noch Mitfahrer gefunden wurden, die abwechselnd das Steuer der beiden Wagen übernehmen konnten.