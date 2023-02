Neusser Bündnis Hilfsgütertransport bringt auch Leichensäcke in die Türkei

Der Hilfstransport rollt: Eine Woche lang hat ein „Neusser Bündnis“ Sachspenden für die Menschen in der Erdbebenregion gesammelt – und am Freitag verladen. Hygieneartikel, Bekleidung, Ausrüstung für den Winter und Lebensmittel sind an Bord – aber auch 100 Leichensäcke. Auch an ihnen herrscht Mangel in der Türkei und Syrien, berichtet Hakan Temel, der als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees den Anstoß zur Sammlung und zum Bündnis gab.