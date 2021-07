Unterstützung aus Neuss : Hilfen für Flut-Opfer laufen weiter

Neuss Neusser Unternehmer unterstützen die vom Hochwasser betroffenen Regionen mit Arbeitsmaterial, wie Arbeitshandschuhen, Werkzeug und Stromaggregaten. Aber auch Privatpersonen können helfen.

Bereits am Samstag hatte das Unternehmen über 20 Tonnen Hilfsgüter in ein zur Firmengruppe gehörendes leerstehendes Autohaus nach Bad Godesberg mit unter anderem Lebensmitteln, Kleidung, Ladegeräten, Küchenutensilien, Radios gebracht. „Dort sieht es aus wie in einem Supermarkt“, so Dahlmann. Gestartet war die Hilfsaktion eigentlich für die eigenen Mitarbeiter in Not, die in den Autohäusern in Bonn und Euskirchen arbeiten. In Windeseile habe sich daraus eine Riesenaktion entwickelt. „Wir waren schließlich in Neuss ungefähr 30 Mitarbeiter, die Sachen brachten, sortierten und packten“, erzählt der Geschäftsführer. Mit 13 Fahrzeugen sei man schließlich losgefahren. Nun habe der „Supermarkt“ in Bad Godesberg täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Betroffene können dorthin kommen, aber Mitarbeiter bringen Hilfsgüter auch mit Lieferwagen direkt in die Krisengebiete.