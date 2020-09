Sozialdienst katholischer Frauen in Neuss : Hilfe für wohnungslose Frauen auf Kreis-Ebene

Kathrin Breuer, Jasmin Zerban und Elke Kroner (v.l.) haben immer ein offenes Ohr für Frauen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die „Brücke“ erweitert ihr Programm im Rahmen des Projekts „Endlich ein Zuhause“ auf den gesamten Rhein-Kreis. Zunächst wird es erst einmal bis 2022 Anlaufstellen in Korschenbroich und in Kaarst geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sophie Segbers

Es geht schneller als man denkt: Nach einer Trennung findet man kein Bleibe auf dem leergefegten Wohnungsmarkt. Was kann eine alleinstehende Frau in diesem Moment tun, um nicht in die Wohnungslosigkeit zu rutschen? In Neuss gibt es seit gut 25 Jahren die Frauenberatungsstelle „Brücke“ des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF). Neusserinnen, die sich mit einem solchen Problem konfrontiert sehen, können sich an die Sozialarbeiterinnen wenden und ein offenes Ohr sowie eine umfassende Beratung erhalten.

Für Frauen im restlichen Rhein-Kreis sah es bislang eher mau aus. Das ist aber nun Geschichte. Die „Brücke“ erweitert ihr Programm im Rahmen des Projekts „Endlich ein Zuhause“ auf den gesamten Rhein-Kreis. Zunächst wird es erst einmal bis 2022 Anlaufstellen in Korschenbroich und in Kaarst geben. In Korschenbroich ist die Sozialarbeiterin Jasmin Zerban nun an jedem ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 17 Uhr an der Regentenstraße für betroffene Frauen da. Auch in Kaarst wird es ein solches Angebot bald geben.

„Frauen sind anders von Wohnungslosigkeit betroffen als Männer“, sagt Kathrin Breuer, Sozialarbeiterin in Neuss, und erklärt weiter: „Sie leben häufig in verdeckter Wohnungslosigkeit, also schlüpfen irgendwo unter und leben dort oft in Abhängigkeitsverhältnissen“. Auf der Straße hätten sie ein höheres Risiko, Opfer von Übergriffen zu werden, weil sie Männern körperlich unterlegen sind. „Gleichzeitig sind sie häufiger gefährdet, weil sie seltener auskömmliche Berufe haben“, beschreibt Fachbereichsleiterin Elke Kroner, die Situation.