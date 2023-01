Cannabis-Produkte in Neuss HHC in Neusser Kiosk beschlagnahmt

In einem Kiosk in der Nordstadt wurde am Mittwochvormittag die Substanz Hexahydrocannabinol, bekannt als HHC, sichergestellt. Wie Benjamin Josephs, Pressesprecher des Rhein-Kreis Neuss informiert, konnte der Kioskbetreiber keinen Nachweis vorlegen, dass die verkauften Produkte gesundheitlich unbedenklich sind.