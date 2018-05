Neuss: Heute Abend ist Krönungsball

Neuss Andreas und Anja Peiffer werden heute offiziell in ihr Amt eingeführt.

Schlicherum feiert, marschiert und ehrt seine Jubilare: Die Kameradschaftliche Vereinigung hatte am Donnerstag mit dem Königs- und Pfänderschießen einen ersten Höhepunkt; feierte am Samstag die Königsketten-Übergabe an Andreas und Anja Peiffer, hatte am Abend mit der Band "Sound Convoy"einen tollen Abschluss und hätte sich gern wie die Tage zuvor Sonnenschein gewünscht. Dabei begann der Tag so schön mit den Klängen von Bundestambourcorps Stürzelberg und dem Musikverein Frohsinn Norf. Doch die Schlicherumer zeigten sich als echte Kameraden, begrüßten vollzählig angetreten beim spätmorgendlichen Frühschoppen mit dem Zug "Stolze Jonge" mit Zugkönig Louis Schumacher neue Kirmesfreunde und stellten durch Edelknabenführer Marcus Ortmann Jonas Kuss als neuen Edelknabenkönig vor.