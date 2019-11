„Herzwochen“ in Neuss : Schutz vor dem plötzlichen Herztod

Neuss Zur Auftaktveranstaltung der 14. Herzwochen erschienen zahlreiche Interessierte im Forum der Sparkasse Neuss. Diesjähriges Thema ist der „Plötzliche Herztod“.

Per Definition „ein unerwarteter Tod durch kardiale Ursache, der in der Mehrzahl bei scheinbar gesunden Patienten ohne vorher bekannte Herzerkrankung auftritt“, wie Oberarzt Dennis Rottländer dem Publikum erklärte, bestehe für die „Allgemeinbevölkerung jedoch ein relativ niedriges Risiko“. Dennoch würden jedes Jahr 56.000 Menschen dem plötzlichen Herztod zum Opfer fallen. „Das Risiko steigt im Alter an, Männer sind häufiger gefährdet als Frauen“, sagt Rottländer. Patienten vor dem 40. Lebensjahr sind Herzmuskelerkrankungen sowie -entzündungen oder auch genetische Herzfehler die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod, ab 40 Jahren seien vor allem Patienten, die an der koronaren Herzkrankheit leiden, gefährdet.