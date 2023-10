Herzwochen im Rhein-Kreis Neuss Wenn das Herz plötzlich zum Stillstand kommt

Es passiert schnell, ohne Ankündigung und auch oftmals ohne Vorzeichen: der plötzliche Herztod. Davon spricht man, wenn das Herz unerwartet zum Stillstand kommt. Allein in Deutschland sterben nach Angaben der Deutschen Herzstiftung jährlich rund 65.000 Menschen daran. Allein im Lukaskrankenhaus in Neuss werden pro Woche durchschnittliche zehn bis zwölf kollabierte Patienten behandelt. Doch das Herzversagen muss nicht zwangsläufig zum Tod führen, wie Michael Haude betont. Er ist Leiter des Zentrums für Herz- und Gefäßmedizin im Rheinland Klinikum und Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Lukaskrankenhaus, und er übernimmt auch dieses Jahr die wissenschaftliche Leitung der Herzwochen. Von November bis März beraten er und seine Kollegen die Menschen im Rhein-Kreis Neuss zum Thema Plötzlicher Herztod. Denn wenn dieser eintritt, ist schnelles Handeln gefragt.