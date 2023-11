Herzwochen im Rhein-Kreis Neuss Wenn das Herz plötzlich stillsteht

„Was kann ich tun, um Herzstillstand zu vermeiden?“ Mit dieser Frage beschäftigte sich der Arzt Carlos Correia de Freitas von der kardiologischen Gemeinschaftspraxis am Neumarkt in Neuss. Für ihn spielen dabei die beeinflussbaren Risikofaktoren „Ernährung – Sport – Rauchen“ die Hauptrolle. Zur Ernährung empfahl er die gesunde „Mittelmeerküche“, die auch einmal pro Woche Fleisch enthalte, was zum Aufbau der Muskulatur wichtig sei. Im Sport sei Ausdauertraining richtig. „Das darf auch ruhig Spaß machen, etwa beim Tanzen“, erklärte der Arzt. Zum Rauchen braucht nicht viel gesagt werden, der völlige Verzicht auf diesen gesundheitlich bedenklichen „Luxus“ ist angebracht. Mark Zellerhoff, der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Rhein-Kreis Neuss und „Herr“ über fünf Notarztwagen, schilderte sodann lebensrettende Erstmaßnahmen. Er konzentrierte sich auf die Trilogie Prüfen (Bewusstsein und Atmung) – Rufen (um Hilfe) – Drücken. Zum Letzteren als Wiederbelebungsmaßnahme seien 100 mal pro Minute drücken auf die Mitte des Brustkorbs notwendig. Hilfe sei da besonders wichtig: „Ersthelfer sind Teil der Rettungskräfte. Wählen Sie die 112, Hilfe kommt in wenigen Minuten.“